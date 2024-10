Ginnastica ritmica, la sannita Varricchio si guadagna le finali nazionali Terza al Campionato Gold, posto valido per le finali di Caorle. Bene anche le altre atlete campane

E’ andata in scena al Palazzetto dello Sport di Borgo a Mozzano (LU) la finale Interregionale del Campionato Gold Specialità di Ginnastica Ritmica, dove la ginnasta Daniela Varricchio, dopo il titolo di Campionessa Regionale nella Specialità Nastro J3 ha conquistato un prestigioso 3 posto che gli consente di partecipare alla finale nazionale di Caorle (VE).

In Veneto Varricchio non sarà da sola, perché grazie ad un importante 2° posto con la ginnasta Rossella Vicinanza gareggeranno in coppia Senior-Junior con le Clavette.

Anche la piccola Daria Di Martino sarà presente a Caorle grazie agli ottimi risultati ottenuti a Borgo a Mozzano, 2ª alla Specialità Corpo Libero e 3ª alla Specialità Fune della gategoria Allieve 1ª Fascia.

Mentre la piccola Vittoria Taiani nella Specialità Palla categoria Allieve 1ª Fascia, nonostante una bellissima prova, per pochi centesimi non si qualifica anche lei alla finale nazionale, traguardo sicuramente rimandato al prossimo anno.

Inoltre, in casa JUVENILIA c'è grande fermento per le finali nazionali di categoria Gold individuale con le ginnaste Francesca Marzano Gold Senior e la piccola Serena Vitale Gold Allieve.

Continua la crescita della società cavese del presidente Antonio Magliano e diretta da Raffaella Cammarota si conferma una delle migliori in Campania e di tutto il sud Italia grazie al lavoro costante dello staff tecnico composto da Ilenia Sivoccia ed Elvira Viscito.