Sabato 2 Novembre al via il campionato di serie B della Pallamano Benevento ‘23 Giallorossi sanniti esordiranno in casa, al Pala Ferrara-La Peccerella contro il Lanzara

Prende il via domani, sabato 2 novembre, il campionato di serie B maschile che vede ai nastri di partenza la formazione della Pallamano Benevento ’23. I giallorossi sanniti esordiranno in casa, al Pala Ferrara-La Peccerella di via Adua (che finalmente può tornare a ospitare il pubblico sia pur ancora in quantità ridotta), contro il Lanzara con inizio alle ore 17.30. Subito un derby importante per la squadra del presidente Carlo Nazzaro, che non nasconde le ambizioni di promozione nella categoria superiore. La Pallamano Benevento ’23 ha allestito una rosa di ottima qualità, composta quasi esclusivamente da prodotti locali, cresciuti nel vivaio della Pallamano Benevento. Ai tanti giovani che sono stati protagonisti già nelle categorie giovanili, si aggiungono elementi di grande esperienza come Antonio De Luca, Alessio Buonocore e Mattia Marro, che rendono il roster della Pallamano Benevento decisamente competitivo.

A guidare il gruppo sannita è stato chiamato il giovane allenatore italo-argentino Sebastian Cara, che potrà contare anche come volto nuovo del gruppo sul centrale Ramiro Olguin.

La squadra beneventana è inserita nel girone campano-pugliese della serie B e domani ci sarà il primo impegno contro i salernitani del Lanzara, società che da sempre collabora con la Pallamano Benevento. Non a caso, nella passata stagione ben 5 atleti beneventani hanno contribuito in maniera decisiva alla vittoria del Lanzara nel campionato italiano under 20. Si tratta di Andrea Schipani, Francesco Coviello, Antonio Caporaso, Thomas Russo e Gabriele Di Tullio, che sono stati premiati giovedì sera in occasione della presentazione ufficiale della nuova stagione della Pallamano Benevento ’23. Toccherà soprattutto a questi talenti beneventani doc, trascinare la formazione giallorossa in questo campionato di serie B.