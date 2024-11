Benevento 5, Centonze: "Stiamo crescendo, ma la classifica non mi soddisfa" Le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta rimediata in casa della Roma

Il cuore oltre l’ostacolo non è bastato. Il GG Team Wear Benevento 5 sogna il colpaccio in casa della Roma e cede il passo nella ripresa di rimonta contro la Roma 1927 dopo una gara molto tirata. Non è bastato il primo gol di Arvonio in serie A che ha stappato l’incontro, i giallorossi cedono il passo per 4-1 ai padroni di casa. Tegola Milucci: espulso, salterà la prossima gara interna contro l’Active Network.

VANTAGGIO INIZIALE - Centonze è senza Lolo Suazo infortunato ma con Xitao al debutto e Carabellese: i due, insieme a Matheus, Guerra e De Crescenzo vanno a formare lo starting five iniziale giallorosso. I padroni di casa ci provano subito: Avellino viene fermato da Matheus. Al 3’ clamorosa occasione per la Roma: Marcelinho serve Dimas sul secondo palo ma il numero settantasette cicca la palla in maniera incredibile a porta vuota. Primo squillo del Benevento al 7’: ci prova Ramon, attento Ducci sul primo palo. All’11’ Milucci stende Marcelinho in area di rigore: Luberto, come successo a Torino, entra e para il penalty a Marcelinho. Poco dopo grande occasione per gli ospiti: Milucci scappa via in banda, salvataggio di Isgrò che riesce ad intercettare il pallone diretto a De Crescenzo, appostato sul secondo palo. La Roma ci prova: Matheus è superlativo su Biscossi e Marcelinho. Capovolgimento di fronte e Arvonio impegna Ducci. Sul corner successivo si sblocca il punteggio con il gol del numero diciassette del Benevento (13’). L’ultimo sussulto del primo tempo è per Dimas, ancora Matheus a fare buona guardia e si va al riposo sullo 0-1.

RIMONTA LOCALE - L’inizio di ripresa è da incubo per il Benevento: Marcelinho ruba palla a Milucci e si direziona verso la porta, ma al minimo tocco si lascia cadere. Ingenuità che costa cara al numero dieci che, già ammonito, si becca il secondo giallo. Con l’uomo in più, la Roma va all’arrembaggio: palo di Dimas e poi, a 40’’ dalla parità numerica, Fortino impatta il punteggio. Il Benevento ci prova: Botta scappa via, palla per Guerra che impegna Ducci a tu per tu. Al 24’ arriva il sorpasso della squadra di D’Orto sempre ad opera di Fortino che capitalizza al massimo un assist di Dimas. La gara viaggia poi sui binari dell’equilibrio: proteste del Benevento 5 per un contatto tra Dimas e Arvonio ai confini dell’area di rigore di Ducci, episodio simile che ha provocato il rigore nel primo tempo di Milucci. Nel finale Fortino si porta il pallone a casa con il gol del 3-1, sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Avellino. La Roma cala il poker con Ercolessi al termine di un’azione corale. Finisce così al PalaOlgiata, il Benevento perde 4-1.

POST-GARA - “Abbiamo fatto quello che potevamo giocando bene contro un'ottima squadra - dice Andrea Centonze.- Loro nel primo tempo hanno creato tantissimo dove Matheus ha parato e siamo passati in vantaggio, chiudendo avanti nei primi venti minuti. La chiave nel match è nel primo minuto della ripresa: doppia ammonizione dopo undici secondi con possesso di palla a nostro favore. Sono comunque soddisfatto della gara e della crescita di questo gruppo, ovviamente non della classifica. Rigore? Poteva starci, ma c’era un rigore anche per loro. E se nel primo tempo avessero chiuso in vantaggio sul 2-0, nessuno avrebbe gridato allo scandalo”.

Il tabellino

Roma 1927 Futsal-GG Team Wear Benevento 5 4-1 (0-1 pt)

Roma 1927: Ducci, Marcelinho, Biscossi, Dimas, Avellino, Anzini, Ercolessi, Isgrò, Barolo, Seferi, Fortino, Di Eugenio. All. D’Orto.

GG Team Wear Benevento 5: Matheus, Xitao, De Crescenzo, Guerra, Carabellese, Ramon, Stigliano, Botta, Milucci, Luberto, Arvonio, Colletta. All. Centonze.

Marcatori: 13’18’’ Arvonio, 21’36’’ Fortino, 23’46’’ Fortino, 38’39’’ Fortino, 39’29’’ Fortino.

Arbitri: Luca Di Battista (Avezzano), Gianluca Rutolo (Chieti). Crono: Marco Moro (Latina). ??Ammoniti: De Crescenzo, Arvonio, Biscossi.

Espulso: Milucci al 20’11’’ della ripresa per somma di ammonizioni.