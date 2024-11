FX Series, il telesino Carofano esulta: "Contento dei risultati ottenuti" Soddisfazione dopo il successo ottenuto sul circuito del Mugello

È un momento positivo per Valentino Carofano, reduce da un importante successo ottenuto sul circuito del Mugello nel campionato italiano FX Series. Nonostante sia alle prese dai postumi di un infortunio al piede, il pilota telesino è riuscito a ottenere il massimo, conquistando un successo entusiasmante: “Sicuramente sono molto contento dei risultati ottenuti finora, veniamo da due gare in cui siamo andati sempre al podio. Nell’ultima sono arrivati due primi posti, ottenendo il massimo. Sono soddisfatto di me stesso, ero reduce da un infortunio non da poco e sono ancora convalescente. È stata dura correre così, ma la vittoria si è rivelata più bella. La squadra ha messo a disposizione una macchina quasi perfetta, sono davvero entusiasta di ciò che stiamo facendo. Tutto questo ci lascia ben sperare per la tappa di Misano Adriatico. Ci tenevo a ringraziare il team per i sacrifici che fanno, sia prima delle gare che nel corso del weekend per trovare l’assetto giusto. Ci tengo a ringraziare anche gli sponsor che ci aiutano tanto, oltre a tutte le persone che ci supportano. Dobbiamo continuare così".