Benevento 5, reti bianche con l'Active Network: primo punto in Serie A Pareggio tra le mura amiche per i giallorossi di Centonze

Si smuove la classifica del GG Team Wear Benevento 5. Gli uomini di Centonze, orfani di Milucci e Lolo Suazo, impattano con l'Active Network e trovano il primo punto in Serie A: al PalaTedeschi termina 0-0.

PORTIERI PROTAGONISTI - Milucci è squalificato, Lolo Suazo non ce la fa e Centonze si affida allo starting five composto da Matheus, Xitao, Ramon, Guerra ed Arvonio. Partono bene i giallorossi, Xitao ruba palla sulla propria trequarti e s'invola: il destro del numero otto viene respinto da Thiago Perez. L'Active tenta la reazione, Matheus mura Lamedica, miglior realizzatore viterbese in questo avvio con quattro gol all'attivo. Arriva un doppio tentativo di De Crescenzo che non inquadra lo specchio della porta. La grande occasione è per il Benevento al 12': Ramon scappa via e serve Arvonio che si fa ipnotizzare da Thiago Perez nell'uno contro uno. L'estremo difensore ospite, poco dopo, si distende su una conclusione insidiosa di capitan Botta. Inizia a macinare gioco l'Active: Matheus è strepitoso su una botta di Davì e sul corner successivo il portiere brasiliano si oppone a Cesaroni. Spinge sull'acceleratore la squadra di Monsignori. Ancora Davì ad impegnare Matheus. L'ultima occasione del primo tempo capita a Lamedica che sbatte ancora sul muro eretto da Matheus e si va al riposo sullo 0-0

RETI INVIOLATE - Ad inizio ripresa la prima grande occasione è per l'Active: Cesaroni libera Ferrati che salta Matheus ma calcia male e sul fondo. Poco dopo è il Benevento a sfiorare l'1-0: Arvonio ruba palla a Ferretti e serve Ramon, il numero cinque timbra il palo. Ci provano gli ospiti con Lamedica e Cesaroni, Matheus è insuperabile. Altra chance per ospiti (31') sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Lamedica alto sopra la traversa. L'ago della bilancia poi passa al Benevento: sempre Arvonio ad ispirare, Thiago Perez dice no a Colletta in un altro uno contro uno delle serata. Matheus è superlativo su tiro di Davì sporcato da Caverzan all'interno dell'area di rigore. L'estremo difensore, qualche minuto dopo, si mette in proprio e calcia dalla sua metà campo, chiamando agli straordinari il suo collega Perez. Ancora Matheus attento su tiro molto velenoso di Hamza, Perez invece si esalta su un mancino al volo di Stigliano. Quando mancano 35 secondi, brivido lungo la schiena per i tifosi del Benevento per un acrobazia di Curri che non inquadra lo specchio della porta. Ultimo frame del match comporta un dubbio con un contatto tra Davì e Ramon con l'Active, insieme al Benevento, che aveva esaurito il bonus dei cinque falli. Termina a reti inviolate la gara, per i giallorossi è il primo punto in serie A.

SUBITO IN CAMPO - Non c'è tempo per riposare: dopo lo 0-0 con l'Active, il GG Team Wear Benevento scenderà nuovamente in campo martedì al PalaJacazzi di Aversa contro il Napoli Futsal (ore 20.30, diretta sul canale youtube della Divisione) per il primo dei tanti derby stagionali.

POST - "E' stata una bella partita, giocata bene da entrambe: il pareggio è giusto - dice il tecnico Andrea Centonze.- Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, era importante smuovere la classifica perché lo meritano società e tifosi. Napoli? Sarà un derby spettacolare. Non c'è tempo di riposare, dobbiamo tornare subito al lavoro".

Il tabellino

GG Team Wear Benevento 5 - Active Network 0-0

GG Team Wear Benevento 5: Matheus, Xitao, Ramon, Arvonio, Guerra, Luberto, De Crescenzo, Stigliano, Botta, Carabellese, Pastore, Colletta. All. Centonze.

Active Network: Thiago Perez, Curri, Caverzan, Cesaroni, Lamedica, Branconcini, Hamza, Davì, Fermino, Lepadatu, Ferretti, Degan. All. Monsignori.

Arbitri: Paolo De Lorenzo (Brindisi), Giovanni Loprete (Catanzaro). Crono: Emilio Romano (Nola).

Ammoniti: Botta, Colletta, Caverzan, Davì.