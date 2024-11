Benevento 5, il club mette tutti in discussione: in bilico tecnico e calciatori Lungo confronto dopo il ko con la Came Treviso. Possibili scossoni entro mercoledì

Il Benevento 5 va in vantaggio, lotta, ma non basta contro la sempre ostica Came Treviso che si impone al PalaTedeschi. Arriva un'altra sconfitta per gli uomini di Andrea Centonze, è 2-3 per i veneti. Venerdì prossimo trasferta siciliana sul campo della Meta Catania campione in carica.

Il tecnico recupera Lolo Suazo. La prima parata è di Matheus su Japa Vieira dopo un rischio corso da Botta. Su un rilancio dell'estremo difensore arriva la risposta sannita targata Xitao. Proprio il capitano di volée si rende insidioso servito da corner. La gioia giallorossa prende vita proprio da un'invenzione del numero 93 il cui rientro sul parquet era stato tanto agognato dal pubblico, assist immaginifico sul secondo palo per l'1-0 targato Tommaso Colletta. Suton accenna una replica, ma è Walex che comincia a farsi vedere e confeziona in banda la palla del pari: azione convulsa al centro, la risolve Loris di Guida. Suazo scalda il suo mancino, tenta la giocata da biliardo ma Pietrangelo è attento. Sul finire di prima frazione gli ospiti la ribaltano da corner: passaggio per Donin che trova Suton tutto solo per il più facile dei goal, 1-2 al rientro negli spogliatoi

Nella ripresa è immediato il pareggio locale: verticale improvvisa di Ramon che spiazza gli avversari, in solitaria Xitao segna per la prima volta con i nuovi colori (2-2). Matheus respinge una conclusione di capitan Vieira, in transizione sull'altro fronte proteste per un tocco di Pietrangelo fuori area con le mani nell'uno contro uno con Vincenzo Botta. Milucci va a centimetri dal bersaglio, sempre Walex fa volare il portiere del Benevento. Proprio quest'ultimo ad insaccare la marcatura decisiva dopo una splendida azione corale ospite, mentre in precedenza Xitao aveva dato ai presenti sugli spalti l'illusione della rete colpendo sull'esterno. Nel finale è 5 vs 4 con Milucci e con Sacon e compagni carichi di falli: non bastano però gli sforzi dei campani, successo Came Treviso di misura.

Il club comunica che al termine dell'incontro la società ha avuto un confronto con squadra e allenatore. Tecnico, capitano e calciatori da oggi sono tutti in discussione ed entro mercoledì saranno assunte decisioni nel bene esclusivo del Benevento 5.

Il tabellino

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5 – CAME TREVISO 2-3 (p.t. 1-2)

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5: Matheus, Ramon, De Crescenzo, Xitao, Botta, Stigliano, Milucci, Luberto, Arvonio, Guerra, Coletta, Lolo Suazo. Allenatore: Centonze.

CAME TREVISO: Pietrangelo, Suton, Donin, Vieira, Sacon, Walex, Del Gaudio, Fior, Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni. Allenatore: Rocha.

MARCATORI: p.t. 9’49’’ Colletta (BE), 14’53’’ Di Guida (CA), 18’34’’ Suton (CA), s.t. 1’40’’ Xitao (BE), 12’00’’ Walex (CA).