Il Benevento riparte: Trapani nel mirino Torna Ferrara, si rivede in campo anche Pippo Nardi

Martedì di lavoro. Considerando la ripresa “sui generis” di lunedì, si è trattata della prima vera seduta di allenamento della settimana di Pasqua.

Si rivede Pippo Nardi

Subito un momento che mette di buon umore: la comparsa sul terreno di gioco di Filippo Nardi. Per lui solo giri di campo, ma è già confortante rivederlo alla luce del sole. La mezzala trevigiana sta continuando il suo lavoro secondo il programma prestabilito e lo staff medico valuta giorno dopo giorno la sua situazione.

Riecco anche Ferrara

Si rivede e si allena regolarmente Ferrara, che era stato lasciato a riposto la settimana scorsa. Non si sono allenati con gli altri Capellini e Veltri, tutti e due per un affaticamento. Lo staff medico li ha lasciati tranquilli, ma già domani entrambi si riuniranno al gruppo per il lavoro normale. Auteri ha chiamato i suoi ad un lavoro articolato. “Dopo l'attivazione a secco con percorsi di mobilità articolare, i calciatori sono stati impegnati in un'attivazione tecnica specifica per ruoli, con combinazioni di gioco per l'attacco e conclusioni a rete, partita su spazio ridotto e, a seguire, scarico finale”.

Si cerca il sostituto di Simonetti

Questa settimana il tecnico sarà impegnato a trovare il sostituto di Simonetti, che è stato ultimamente impiegato da esterno basso di sinistra. A parte Viscardi e Sena, il tecnico potrebbe pensare ad un rimescolamento di ruoli. In ogni caso riavrà Angelo Talia e potrà gestire comunque l'undici da mandare in campo contro il Trapani.