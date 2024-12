Benevento 5, che gioia: arriva la prima vittoria in Serie A I giallorossi hanno battuto il Pirossigeno Cosenza in un PalaTedeschi entusiasta

Nel posticipo dell’ottava giornata in serie A, dinanzi alle telecamere di Sky, arriva la prima storica volta del GG Team Wear Benevento 5: il marchio, imprescindibile, di un recuperato Lolo Suazo. Lui l’assoluto mattatore e fulcro del team di Centonze che supera per 5-2 una diretta concorrente come la Pirossigeno Cosenza. Sono quattro i punti giallorossi in quattordicesima piazza, ultima posizione occupata proprio dai calabresi a quota uno.

Bavaresco vuole rovinare immediatamente i piani sanniti andando ad insaccare lo 0-1, a cui risponde il mancino di Arvonio che impegna Lo Conte. Mateus e il suo omologo si esibiscono in due splendide parate su Cabeça e Suazo, quest’ultimo a colpo sicuro su assist di Ramon. Lo scenario si ripete ed il 93 non sbaglia una seconda volta: 1-1 al tredicesimo. Ancora Lolo Suazo, solita esitazione con la palla ad accarezzare il suo mancino e che poi viene incastonata all’angolino per il 2-1 appena un minuto più tardi. È un demonio l’ex Genzano, rischia di calare il tris provando a sorprendere Lo Conte che era avanzato. A 3’01” dal duplice fischio, però, gioco di gambe di Cabeça e portiere beffato sul primo palo per il 2-2. Sul finire di prima frazione il pallonetto alto del solito Suazo e il montante centrato da Colletta.

A 3’15” della ripresa, dopo l’ennesima chance targata Lolo, è proprio Colletta a sfruttare il piede perno di Arvonio e ad insaccare il 3-2. Da due passi Restaino, si esalta Mateus. Sempre Lolo Suazo: prima colpisce la traversa, poi poco più tardi calcia in transizione e la respinta favorisce il poker di Arvonio (4-2). Nel finale Tuoto schiera così Jefferson power play: non serve, anzi a 11” dalla fine il 5-2 di De Crescenzo.

“Ci serviva come il pane – dice capitan Botta ai microfoni di Sky nel dopo gara, - finalmente abbiamo messo in tasca tre punti. Sono felice per la società e per questo pubblico che ci segue sempre. Mi auguro sia l’inizio di un nuovo percorso”.

IL TABELLINO

BENEVENTO-PIROSSIGENO COSENZA 5-2 (pt 2-2)

BENEVENTO 5: Matheus, Ramon, Arvonio, Colletta, Suazo. Luberto, De Crescenzo, Stigliano, Xitao, Botta, Guerra, Pastore. All. Centonze

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Bavaresco, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Corrado, Mateus, Guga, Paciola, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

ARBITRI: Andrea Colombo di Modena, Andrea Saggese di Rovereto e Ugo Ciccarelli di Napoli.

CRONO: Francesco Sgueglia di Finale Emilia

MARCATORI: 03’34” pt Bavaresco (C), 13’50 pt e 14’22” pt Suazo (B), 17’01” pt Cabeça (C), 03’12” st Colletta (B), 14’08” st Arvonio (B), 19’50” st De Crescenzo (B)

AMMONITI: 13’15” pt Suazo (B), 15’54” Bavaresco (C), 07’14” st Del Ferraro (C), 09’55” st Restaino (C)