Benevento 5, si riparte da Scarpitti: le parole del presidente Di Fede I giallorossi si preparano al match in programma contro l'Italservice Pesaro

Il nuovo corso del GG Team Wear Benevento 5 parte da Pesaro. La squadra del neo-allenatore Fausto Scarpitti, anche ex di turno, sarà ospite domani dell’Italservice Pesaro al Pala MegaBox: fischio d’inizio alle 20.30, Martina Piccolo (Padova) e Angelo Bottini (Roma 1) saranno gli arbitri dell’incontro, Alessandro Cannizzaro (Ravenna) il cronometrista.

“Siamo entusiasti di annunciare l'ingaggio di Fausto Scarpitti - le parole del presidente Pellegrino Di Fede-. Dopo un'attenta valutazione, abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta per guidare la nostra squadra in questa fase cruciale. La sua esperienza e il suo approccio innovativo ci hanno convinto che sarà in grado di portare nuovi successi e di stimolare la crescita dei nostri giocatori".

“Scarpitti ha una vasta esperienza nel settore, avendo guidato squadre di alto livello e ottenuto risultati significativi - continua-. È conosciuto per la sua capacità di costruire rose coese e di valorizzare al massimo il talento dei singoli giocatori. Inoltre, il suo stile di gioco dinamico e la sua attenzione alla preparazione fisica e mentale sono perfettamente in linea con i nostri obiettivi. Le nostre aspettative sono alte: crediamo che mister Scarpitti possa portare una ventata di novità e una visione strategica che ci permetterà di competere ai massimi livelli. Siamo fiduciosi che, con il suo contributo, la squadra possa raggiungere nuovi traguardi e continuare a crescere sia a livello individuale che collettivo. Voglio ringraziare i nostri tifosi per il loro supporto incessante. Siamo consapevoli che i cambiamenti possono essere difficili, ma siamo convinti che questa scelta ci porterà a nuovi successi. Vi invitiamo a continuare a sostenere il gruppo con la stessa passione e dedizione. Insieme, possiamo raggiungere l’obiettivo prefissato”.

“Scarpitti da ex saprà dare la carica giusta ai nostri giocatori per cercare di conquistare i primi tre punti in trasferta - conclude - sarebbe il regalo di Natale più bello e gratificante per la nostra società”.