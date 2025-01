Serie A, Benevento 5: salutano in due. Il bilancio del girone d'andata Primi bilanci per la formazione di Scarpitti che si prepara alla seconda metà di stagione

Si è chiuso il sipario sul girone d'andata di Serie A di calcio a 5, con il Benevento che è stato sconfitto al PalaTedeschi dalla Fortitudo Pomezia col punteggio di 3-1. Intanto, quest'oggi il club giallorosso ha annunciato la risoluzione consensuale con Stigliano e Ramon, con i due calciatori che quindi lasciano definitivamente il Sannio.

La squadra allenata da Scarpitti è arrivata al giro di boa da ultima in classifica, con nove punti conquistati in quindici incontri, frutto di due vittorie e tre pareggi. Dieci, invece, sono state le sconfitte. Al momento, la zona salvezza è distante quattro punti. Dopo aver pagato lo scotto dell'esordio nella massima serie, il Benevento sta facendo di tutto per conquistare risultati positivi che gli permetterebbero di tenere vivo il discorso relativo alla permanenza in massima serie. La città di Benevento è al fianco dei giallorossi, come tra l'altro dimostrato in occasione del match con la Fortitudo Pomezia, quando un PalaTedeschi gremito (favorito dall'ingresso gratuito istituito dalla società grazie al supporto di uno sponsor) ha sostenuto la squadra senza sosta.

I giallorossi sono pronti a vivere un girone di ritorno di spessore, a partire dalla prima di ritorno, in programma il prossimo sette febbraio, nel Sannio, contro l'L84 Torino. A prescindere da quello che sarà il risultato finale, gli appassionati sostenitori del Benevento 5 sono già consapevoli che la squadra darà tutto per permettere alla città di vivere un'altra stagione nell'importante palcoscenico della Serie A.