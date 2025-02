Benevento 5, ko con L'84. Collarile è una furia: "Non se ne può più" Vibranti proteste in casa giallorossa per la mancata concessione di un rigore

Un GG Team Wear Benevento 5 sfortunato registra la terza sconfitta consecutiva. La squadra di Fausto Scarpitti gioca una grande partita dinanzi ad un pubblico straordinario ma cede il passo all'L84 che trova il successo a 30 secondi dal termine.

RETI INVIOLATE - Uno squalificato per parte: Scarpitti è senza Lolo Suazo, Paniccia deve rinunciare a Braga, oltre a Fortini in panchina ad onor di firma. Il tecnico giallorosso fa debuttare Glielmi tra i pali con Josema, Arvonio, Titon e Fabinho a completare il quintetto. I primi squilli sono degli ospiti: Glielmi prima dice no a Cuzzolino, poi, con l'aiuto del palo, salva su Josiko. La prima vera occasione per il Benevento arriva al 14' con una percussione di Titon: attento Tondi nell'uno contro uno. Poco dopo è ancora il numero dieci giallorosso ad impegnare l'estremo difensore ospite con un tiro violento. Jonas fa il suo esordio e sfiora subito il vantaggio con un'iniziativa personale. Ad minuto dal termine, Josiko scappa via in banda e serve Tuli che a porta sguarnita calcia sul fondo: si va al riposo sullo 0-0.

SCONFITTA ROCAMBOLESCA - Ad inizio ripresa il Benevento ha subito la palla del vantaggio con Volonnino, innescato da Josema: attento ancora Tondi. Glielmi al 24' è reattivo prima su Josiko e poi su Murilo Schiochet. Un minuto e mezzo dopo si sblocca il punteggio Titon ruba palla, s'invola verso la porta e batte Tondi per l'1-0 giallorosso. Un altro giro di lancette, vibranti proteste del Benevento per un contatto tra Raguso e Fabinho: i giallorossi volevano il rigore, gli arbitri decretano il calcio di punizione. Josema calcia forte e trova il salvataggio sulla linea di Maxi Rescia, sulla ribattuta Jonas colpisce un palo clamoroso. A tredici minuti dal termine, Raguso impatta il punteggio con un tiro dalla metà campo che sorprende Glielmi. Sette minuti più tardi Cuzzolino ribalta il punteggio con un forte diagonale. Il Benevento ha subito la palla del pari: Siqueira scivola e perde De Crescenzo, il lob morbido del numero si infrange sul palo. Scarpitti ricorre al portiere di movimento e la mossa premia perché Titon impatta il punteggio con un gran gol a due minuti dal termine. Subito il pareggio, è l'L84 a schierare il portiere di movimento: dopo un'azione articolata, gli ospiti trovano il sorpasso definitivo con Maxi Rescia, servito da Murilo Schiochet. Termina così: il Benevento 5, tra gli applausi dei propri tifosi, non riesce a strappare punti contro l'L84.

SALA STAMPA - "Sono stati episodi sfortunati e controversi, come quello del rigore non concesso su Fabinho - dice il tecnico Fausto Scarpitti.- Ma io sono orgoglioso dei ragazzi che hanno giocato una grande partita davanti a dei tifosi straordinari. Se continuiamo così, sono convinto che raggiungeremo il nostro obiettivo".

Sui social, il dirigente Antonio Collarile si è sfogata così sulla mancata concessione del rigore: "Voglio retrocedere per demeriti, ma non così. Io penso che finora abbiamo taciuto adesso non se ne può più!!! In tutto questo leggete in alto il risultato e rivedetevi l'intera partita. BASTA BENEVENTO MERITA RISPETTO!!! Mi ero ripromesso di non commentare l'operato degli arbitri ma oggi è stato troppo!!!

Il tabellino

GG Team Wear Benevento 5-L84 Torino 2-3 (0-0 pt)

GG Team Wear Benevento 5: Glielmi, Josema, Arvonio, Titon, Fabinho, De Crescenzo, Jonas, Volonnino, Guerra, Pastore, Marchesano, Colletta. All. Scarpitti.

L84 Torino: Tondi, Rescia, Tuli, Josiko, Cuzzolino, Fortini, Siqueira, Coco Wellington, Pasculli, Schiochet, Mendes, Raguso. All. Paniccia.

Marcatori: Titon 26'10 (B), Raguso 27'37'' (L), Cuzzolino 33'57'' (L), Titon 37'18'' (B), Rescia 39'24'' (L).

Arbitri: Luca Paverani (Roma 2), Davide Copat (Pordenone). Crono: Antonella Manca (Sassari).

Ammoniti: Josema, Pastore (B), Tuli, Josiko, Raguso (L84).