"De Vita Calcio a 5" prepara la stagione di futsal nel campionato di serie D Obbiettivo principale è arrivare a completare la rosa entro fine Luglio

La De Vita Calcio a 5 si appresta a programmare la prossima stagione di futsal nel campionato di serie D.

Il presidente Sanginario ha consolidato l'espertissimo Mirko Federici a direttore sportivo e Cristian De Franco a team manager del sodalizio beneventano.

Conferma anche per il difensore sannita Umberto De Vita che vestirà ancora la maglia.

Gli arrivederci invece da Massimo De Luca che saluta il gruppo.

Si lavora soprattutto alla ricerca di una figura in panchina, in quanto Mister Alfredo De Vita è impegnato con i suoi ragazzi della under 19.

L'obbiettivo principale è arrivare a completare la rosa entro fine Luglio, infatti già dalla prossima settimana i primi innesti a firma del D.S. Federici.