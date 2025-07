Basket, la Miwa ingaggia Alessio Giacomi Centimetri e qualità al servizio di coach Parrillo

È l'ala grande Alessio Giacomi il terzo colpo di mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento, che conferma le proprie intenzioni di voler costruire un roster giovane, inserendo profili in prospettiva ma con già delle esperienze pregresse nella categoria. L'ala grande classe 2003, infatti, è reduce dalla stagione disputata con l'Amatori Pescara, squadra militante nella Conference Centro del campionato di Serie B Interregionale, dove Giacomi si è dimostrato un giocatore versatile e pericoloso dall'arco, realizzando 10 punti di media con il 40% da tre ed oltre il 50% dall'area.

La sua formazione cestistica, non a caso, è di primo livello: HSC Roma, Fortitudo Bologna e Stella Azzurra le sue tappe nei campionati giovanili. L'esordio tra i senior avviene nella stagione 2020/21 in C Silver con la squadra B della Stella Azzurra. Nelle due stagioni successive gioca nel campionato di Serie C Gold con le maglie di ATG1932 Lazio e PG Frassati Ciampino, andando sempre oltre la doppia cifra di media. Nella stagione 2023/24, invece, Giacomi gioca in B Interregionale con la Virtus Roma, contribuendo alla vittoria del campionato con i suoi 6.1 punti di media. La firma di Giacomi conferisce ulteriore solidità e qualità alla squadra di coach Parrillo, la cui ossatura è già ben delineata dalle otto ufficialità arrivate fin qui: le riconferme di Murolo, Bongiovanni, Miraglia, Rianna e Iommelli e gli innesti di Acosta, Filipovic e lo stesso Giacomi, per il cui ingaggio si ringrazia il procuratore Gianmarco Lodi.