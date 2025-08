Prime Service Sannio, svelato il calendario di Serie A Silver di Pallamano Il presidente Izzo: "Si spera di poter giocare le gare casalinghe a Benevento"

La F.I.G.H. ha pubblicato i calendari della serie A ed il Club di Benevento targato “Prime Service” dopo aver conquistato la promozione con la vittoria alle Finals dei Play Off Chieti e Pescara esordirà in casa, il prossimo 18 ottobre, contro il Palermo, con la prima trasferta ad Enna il 25 ottobre. I gialloblu sono stati inseriti nel girone centro-sud, unitamente alle formazioni del Cus Palermo, Girgenti, Haenna, Lions Teramo, Cus Chieti, Monteprandone, Serra Fasano, Romagna, e Camerano.

Ora ai sanniti guidati dal Capitano Luca Cavuoto e diretti per il secondo anno da Mr. Nicolas Sintas, non resta che attendere qualche settimana per l’inizio della preparazione pre-campionato con il percorso della stagione 2025-2026 che prevede alla prima giornata del 18 ottobre la sfida casalinga contro il Palermo e l’ultima gara del 2025 il 13 dicembre, sempre in casa contro il Romagna. Poi ci sarà la sosta per le festività natalizie e per la nazionale con la ripresa prevista per il 7 febbraio 2026 a Monteprandone, formazione contro la quale si chiuderà anche la stagione sportiva il 2 maggio 2026.

Il Presidente Jlenia Izzo: “Siamo stati impegnati, sin dal giorno della promozione, per preparare nel migliore dei modi la stagione agonistica in serie A Silver. La priorità, sin dal mese di giugno, è stata la ricerca del campo da gioco idoneo in città, con la vicenda che sembrava essersi risolta definitivamente con l’intervento del Sindaco Mastella. Ora si spera di poter disputare le nove gare casalinghe nel capoluogo, ove è ubicata l’unica struttura attualmente agibile con il campo 40*20, idoneo per disputare le gare di serie A. Sarebbe auspicabile avere una casa in città dopo tanti anni trascorsi con lunghi viaggi dal capoluogo fino a Cerreto Sannita e negli altri Comuni del Sannio, Pesco Sannita, San Martino Sannita e San Marco dei Cavoti, che hanno voluto ospitarci e che sentitamente ringrazio. Contestualmente, il D.S. Pietro Martone ha già da tempo completato il roster e a breve annunceremo i nuovi arrivi. Ovviamente siamo molto orgogliosi per il prestigioso traguardo raggiunto e cercheremo di ben figurare, come neopromossa, nel difficile ed impegnativo campionato nel quale ci dovremo misurare con altre compagini molto attrezzate”.