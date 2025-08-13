Benevento 5, ufficiale l'arrivo di Vitor Renoldi La carica del brasiliano: "Voglio tornare in Serie A con questa maglia"

Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Vitor Renoldi.

LA SCHEDA – Nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 19 marzo 1990, Renoldi è un laterale di grande esperienza internazionale. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Flamengo, Sambenedettese, Gruppo Fassina, Lido di Ostia, Milano, Napoli, Al-Arabi, SC Braga, Sampdoria, Pula, Giovinazzo e Vasco da Gama.

CARICO E MOTIVATO – “Ho scelto questo progetto perché ambizioso e perché ho percepito subito un ambiente affascinante – le sue prime parole in giallorosso. – Già l’anno scorso il Benevento mi voleva al PalaTedeschi e finalmente ci siamo riusciti. Con mister Scarpitti ho parlato a lungo: mi ha spiegato tutto nei dettagli e mi ha trasmesso la sua stima, fattore determinante per la mia scelta. Voglio fare una grande stagione e dare il massimo contributo. Rientro in Italia dopo un po’ e sono più carico che mai. Obiettivi? Riportare il Benevento in Serie A”.

IL PRESIDENTE – “Vitor è un giocatore che alza il tasso tecnico della squadra e rappresenta un tassello di grande importanza – dichiara il presidente Pellegrino Di Fede. – Non vediamo l’ora di abbracciarlo qui a Benevento e vederlo all’opera davanti ai nostri tifosi”.