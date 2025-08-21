Accademia Volley e Academy School Volley: al via nuova collaborazione sportiva L'importante annuncio delle due società pallavolistiche

L’Accademia Volley Benevento e l’Academy School Volley di Montefusco (AV) sono liete di annunciare ufficialmente una nuova e significativa partnership sportiva, che coinvolgerà l’intero movimento pallavolistico, sia maschile che femminile, delle due società. L’accordo, siglato dai vertici delle due società, rappresenta un passo importante verso la crescita e la valorizzazione del talento giovanile nel territorio.

La collaborazione mira a creare un solido interscambio tecnico e atletico tra i due club, offrendo a giocatori e giocatrici la possibilità di crescere e misurarsi in contesti competitivi. Un obiettivo primario di questa unione è la creazione di una squadra Under 18 femminile che possa ambire a traguardi importanti a livello territoriale Irpinia-Sannio per provare a confrontarsi poi a livello regionale.

La partnership prevede inoltre uno scambio costante di atlete e atleti tra le diverse categorie giovanili di entrambe le società, garantendo a tutti un percorso di sviluppo completo e stimolante. In particolare, questa sinergia consentirà a tutti gli atleti e le atlete delle due società di trovare un importante e concreto sbocco per i campionati di serie con le prime squadre dell’Accademia Volley Benevento, che partecipano attualmente alla serie C femminile e alla 1^ Divisione maschile.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione“, hanno dichiarato i responsabili tecnici delle sue società, Vittorio Ruscello per l’Accademia Volley e Domenico Amodeo per l’Academy School Volley. “Crediamo fermamente che unire le forze sia la via migliore per offrire ai nostri giovani un futuro sportivo di successo“.

L’accordo rappresenta un investimento concreto sul futuro della pallavolo locale, con l’intento di formare non solo atleti di talento, ma anche persone che condividono i valori dello sport e della lealtà.