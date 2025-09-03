Giulia Maria Gentile, trionfo bis a Riccione: è campionessa nazionale ACSI Nuova soddisfazione per la pattinatrice beneventana

Per il secondo anno consecutivo, l'atleta Beneventana Giulia Maria Gentile ha conquistato il titolo nazionale ACSI, laureandosi campionessa italiana 2025 nella categoria Juniores Gruppo 3, al termine di una prova impeccabile. Sulla pista del Play Hall di Riccione, cuore della competizione tricolore, Giulia ha incantato con una performance di altissimo livello: tecnica precisa, eleganza nei movimenti e presenza scenica che ha catturato l’attenzione del pubblico e convinto la giuria ad assegnarle il gradino più alto del podio. La pattinatrice sannita è tesserata con l’ASD Jolly Skate, guidata dal presidente Giancarlo Parziale e dalla direzione tecnica di Graziella De Simone, allenatrice federale, che ne cura la crescita sportiva. Un lavoro di squadra, frutto di sacrifici, ore di allenamento e costanza che continuano a dare frutti preziosi, portando ancora una volta Benevento sul palcoscenico nazionale.