Benevento 5, a piedi fino a Pietrelcina nel segno della spiritualità L'iniziativa del sodalizio giallorosso

Con il saluto inaugurale dell’Assessore allo Sport del Comune di Benevento, Avv. Vincenzo Lauro, ha preso il via la passeggiata a piedi da Benevento a Pietrelcina, organizzata nell’ambito dell’iniziativa giallorossa. Durante il percorso, i partecipanti hanno effettuato una significativa sosta presso la Cappella Madonna del Carmelo, situata in via Cammina della Pace, luogo simbolico di riflessione e spiritualità. All’arrivo a Pietrelcina, gli atleti, lo staff, il vicepresidente Mario Ferraro e il presidente Di Fede sono stati calorosamente accolti presso il Comune dal vicesindaco Cardone Nicolino e dal delegato allo sport Walter Fierro. In segno di gratitudine per l’ospitalità ricevuta, la società ha consegnato una targa celebrativa. La giornata si è conclusa con la benedizione e la visita ai luoghi natali di San Pio, offrendo ai partecipanti un momento di raccoglimento e connessione con le radici spirituali del territorio.