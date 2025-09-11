Benevento 5, buon test contro il Sala Consilina in vista del campionato Le parole del tecnico Scarpitti: "Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio della squadra"

Buon test per il GG Team Benevento 5 a San Rufo contro lo Sporting Sala Consilina, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A. Gli uomini di mister Scarpitti tengono testa agli avversari e cedono soltanto nel finale, puniti da due tiri liberi.



IL MATCH – Partono bene i padroni di casa, che sbloccano il punteggio dopo tre minuti grazie a Fellipe Mello. Il Benevento 5 trova il pareggio con Caruso e si va al riposo sull’1-1. Nella ripresa i giallorossi continuano a mantenere ordine e intensità e creare occasioni da rete, ma i tiri liberi di Vidal e ancora di Mello (doppietta per lui) fissano il risultato sul 3-1 definitivo al Centro Meridionale di San Rufo.



POST-GARA – "È stato un test assolutamente probante, dato il valore dell’avversario che sicuramente sarà protagonista nella prossima Serie A – ha analizzato mister Fausto Scarpitti al termine del match –. Abbiamo sofferto i primi cinque minuti per adeguarci al ritmo alto imposto dallo Sporting, ma poi credo che la squadra sia stata all’altezza della situazione. Abbiamo difeso seguendo le indicazioni di inizio gara e costruito anche un buon numero di occasioni da gol. Nella finalizzazione non siamo stati abbastanza decisi, ma dopo poco più di due settimane è normale non essere ancora lucidi, anche a causa dei carichi della preparazione. Gli aspetti più positivi emersi da questa amichevole sono stati l’atteggiamento e lo spirito di sacrificio che la squadra ha già dimostrato di avere".



PROSSIMI IMPEGNI – Sabato si alza il sipario sulla stagione del Benevento 5: i giallorossi saranno ospiti a Casagiove della Casertana per l’andata del primo turno di Coppa Divisione. (ore 15) Il ritorno è previsto il venerdì successivo a campi invertiti. Nel frattempo, martedì 16 è in programma un’amichevole a Capurso.



PhotoCredit: Ufficio Stampa Sporting Sala Consilina