Il Benevento 5 non si nasconde e rilancia: "Il nostro obiettivo è la Serie A" Parte la stagione dei giallorossi con la presentazione ufficiale tra entusiasmo e ambizione

"Il nostro obiettivo è quello di tornare in Serie A". Parole ricche di entusiasmo quelle pronunciate dai dirigenti del Benevento 5, nel corso della serata di presentazione della nuova società. Nella cornice dell'Antum Hotel, il sodalizio giallorosso ha dato il via alla nuova stagione, con tanta voglia di riscatto dopo la retrocessione dello scorso anno dalla massima serie. Il presidente Di Fede non ha nascosto le ambizioni del Benevento 5: "Sicuramente sarà un'annata dove cercheremo di ritornare in massima serie. Ci proveremo perché abbiamo costruito una rosa ben strutturata. L'esperienza della scorsa stagione ci è servita molto per crescere".

L'ambizione del Benevento 5, tra inclusione e calcio femminile

Importanti le parole del vicepresidente Ferraro che ha spiegato il nuovo progetto giallorosso che si baserà anche sull'inclusione sociale che coinvolgerà Campania, Basilicata e Puglia. Consuelo Basile, presidente onorario del Benevento 5, ha messo in risalto l'importanza della crescita dei giovani e il coinvolgimento sempre più importante delle ragazze che vestiranno la maglia giallorossa nel campionato femminile. Poi il messaggio del dirigente Antonio Collarile che rimarca il pensiero comune di tutta la società, ovvero quello di tornare quanto prima in Serie A. Nel corso della serata, sono state svelate anche le nuove maglie da gioco che hanno colpito i presenti per la semplicità e per il rispetto della tradizione, oltre alla presenza di numerosi sponsor che forniscono un contributo concreto al club.