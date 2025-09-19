Giro del Mediterraneo in rosa, da Foiano la 1^ tappa. Ruggiero: "Grande evento" Le parole del sindaco e dell'ex ciclista Fondriest che elogia il centro fortorino: "Zona bellissima"

Grande successo a Foiano per la prima tappa del Giro del Mediterraneo in rosa, partita dal centro fortorino con traguardo finale fissato a Visciano. Un percorso di 122 chilometri, attraverso cui le cicliste hanno "toccato" anche SamMarco dei Cavoti, Pesco Sannita, Pietrelcina e Benevento, prima di raggiungere Avellino e per finire con il comune partenopeo di Visciano. Un avvio che ha inorgoglito e non poco il sindaco di Foiano, Giuseppe Ruggiero: "È una grande giornata di festa e di partecipazione. Dimostriamo che anche il Fortore può fare cose importanti, alla pari di altri territori. Per noi è una manifestazione molto importante, soprattutto per la parità di genere. Anche le donne possono fare cose che negli anni sono state appannaggio dei maschi. Questo è un passo in avanti rilevante".

Fondriest presente a Foiano: "Evento importantissimo"

Ospite d'onore dell'evento, l'ex ciclista Maurizio Fondriest: "È un evento importantissimo per il ciclismo femminile che sta crescendo molto, però c'è bisogno di organizzatori che facciano corse a livello alto, questa è la più importante dopo il giro d'Italia. Bisogna sostenere questi personaggi che hanno voglia di investire e che facciano corse, questa è una di esse". Fondriest ha anche parlato della bellezza di Foiano: "Ero passato da ciclista per questo paese, ma è la prima volta che mi fermo e ho iniziato a scoprire la bellezza del territorio. Il sindaco sta facendo cose eccezionali per questo paese. È una zona molto bella, ma è un peccato che la gente vada via. Ci vogliono persone come Ruggiero che promuovono iniziative affinché il paese rimanga vivo".