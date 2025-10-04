Benevento 5, vittoria in rimonta per i giallorossi contro il Soverato Secondo successo consecutivo per la formazione guidata da Scarpitti

l GG Team Wear Benevento 5 cala il bis: rimontato il Soverato, secondo successo di fila. In Calabria decisive le reti di De Crescenzo, Volonnino e Caruso.

PARI E PATTA ALL'INTERVALLO - Fausto Scarpitti conferma i dodici di venerdì scorso e si affida al quintetto iniziale composto da Montefalcone, Rafinha, Volonnino, Renoldi e Caruso. Avvio brillante dei giallorossi: Volonninosi accende subito, rendendosi pericoloso dopo pochi secondi. L’occasione più nitida capita a Renoldi, che dialoga con Caruso e conclude a botta sicura, ma Juninho salva miracolosamente sulla linea. Il Soverato reagisce e si affaccia in avanti con Gallinica e Savio, trovando però sulla propria strada un super Montefalcone. Il vantaggio calabrese arriva al quarto minuto: lo stesso Montefalconeprova a impostare l’azione, ma la palla viene intercettata da Gallinica, che sorprende l’estremo difensore giallorosso con un tiro dalla propria metà campo. La risposta del Beneventoè immediata: dopo tre minuti capitan De Crescenzo trova il pari con un sinistro preciso e potente. Gli uomini di Scarpittiinsistono con Luquinhas, Rafinha e Renoldi, ma il primo tempo si chiude sull’1-1.

IL BENEVENTO PRENDE IL VOLO(NNINO) - In avvio di ripresa è il Soverato a rendersi pericoloso con Savio, ma Montefalcone si oppone due volte con interventi decisivi. Scampato il pericolo, il Benevento cambia marcia: Volonnino, nel giorno del suo compleanno, firma il gol del sorpasso con una splendida conclusione. Tre minuti più tardi arriva anche il tris: ancora Volonnino protagonista nell’azione che porta al gol di Caruso, puntuale sotto porta per il definitivo 1-3. Nel finale, espulsione per doppia ammonizione ai danni di Ronaldo e occasione mancata da Renoldi per il possibile poker. Il triplice fischio sancisce la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Scarpitti, che continua il suo percorso di crescita.

POST-GARA - “Abbiamo vinto su un campo difficile contro una buona squadra – ha dichiarato mister Scarpitti nel post-partita –. Il Soverato ci ha messo in difficoltà con le sue ripartenze, ma siamo stati bravi a colpire nei momenti giusti e a centrare la seconda vittoria di fila. In un campionato così equilibrato, la continuità è fondamentale. Sappiamo di essere tra le squadre favorite, insieme ad almeno altre quattro, e ci prendiamo questa responsabilità continuando a lavorare con umiltà e determinazione.”

Il tabellino

Soverato Futsal - GG Team Wear Benevento 5 1-3 (1-1 p.t.)

Soverato Futsal: Scerbo, Gallinica, Ronaldo, Juninho, Riberiro, Iennarella, Savio, Demarco, Lombardo, Verardi, Caffarelli, Abate. All. Juninho

Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Volonnino, Caruso, Mellone, De Figlio, Abdala, Luquinhas, Follo, De Crescenzo, Zonta. All. Scarpitti.

Arbitri: Salvatore Pagano (Catania), Davide Salvatore Fonti (Caltanissetta), Andrea De Luca (Paola).

Marcatori: 3’50” pt Gallinica (SF), 6’31” De Crescenzo (B), 26’35” Volonnino (B), 29’56” Caruso (B).

Espulso: Ronaldo (S) per somma di ammonizioni