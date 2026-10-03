Benevento 5, ko casalingo con il Napoli Futsal. Scarpitti: "Risultato bugiardo" Le parole del tecnico giallorosso: "Tanto rammarico, abbiamo regalato due gol ai partenopei"

Seconda sconfitta consecutiva per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Scarpitti passa in vantaggio, ma viene rimontata dal Napoli, che allunga nel finale e si impone per 5-1 davanti a un PalaTedeschi gremito di tifosi.

VANTAGGIO RIMONTATO – Scarpitti recupera Barichello, lo porta in campo e preferisce Sosa a Lamas nella rotazione dei non formati. L’uruguaiano va a completare il quintetto insieme a Montefalcone, Rafinha, Pires e Gui. La partita è vibrante sin dall’inizio: Volonnino sciupa l’appuntamento con il gol, ciccando la sfera da due passi, poi è Barichello a impegnare Guitta con una conclusione centrale. Le azioni si susseguono su entrambi i fronti: Arillo si ritrova a tu per tu con Montefalcone, ma il numero uno sannita gli si oppone in uscita; dall’altra parte, la volée di Pires trova la risposta in tuffo di Guitta. Il portiere sannita si oppone anche a Bortoletto. Dall’altra parte, Volonnino strappa la sfera proprio a Guitta, avanzato in zona offensiva, e a 12'16" innesca il due contro zero che porta al gol di Caruso per l’1-0. Arriva però la reazione degli ospiti, con Montefalcone che si oppone al piazzato di Perugino. Non può nulla sul successivo calcio d’angolo, quando la conclusione di Turmena vale l’1-1 al 18'08". Passano appena 38 secondi e il numero 17 avversario si ripete, questa volta con il destro, per l’1-2 con cui le due squadre vanno al riposo.

DERBY AL NAPOLI – In apertura di ripresa, sulla transizione di Caruso, è Salas a salvare la porta. Poi il legno nega il gol a Caruso, al termine di un’iniziativa di Volonnino, mentre Gui calcia a lato da ottima posizione. Straordinario Montefalcone sul Cholito Salas e su Neves. Il portiere sannita, però, non può nulla sul successivo corner del Napoli e sull’inserimento di Bortoletto, che vale l’1-3. L’1-4 arriva sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, con la sfortunata autorete di Gui sulla battuta di Turmena. Mister Scarpitti schiera così Volonnino come quinto di movimento. Guitta respinge la punizione di Rafinha, ma è proprio l’estremo difensore napoletano a trovare il definitivo 1-5. Nel finale, ultima chance per il Toro Gui, che non riesce però a riaprire la partita.

POST-GARA - "Risultato bugiardo - l'analisi di mister Scarpitti al termine della gara.- Abbiamo giocato alla pari con il Napoli per tutta la partita e chiaramente il risultato si è allargato alla fine perché, sul 3-1, abbiamo rischiato con il portiere in movimento e siamo stati puniti. Semplicemente così. Io posso solo fare i complimenti alla squadra: ha fatto una prestazione straordinaria, superiore a quella fatta contro l’84. C’è tanto, tanto, tanto rammarico perché nel primo tempo abbiamo regalato due gol nel finale che hanno rimesso il Napoli in partita e, soprattutto, all’inizio della ripresa, abbiamo avuto quattro occasioni nitide per pareggiare. Come sempre, al primo errore, su un’incomprensione, su una palla inattiva, siamo andati sul 3-1. La partita è cambiata, però siamo stati assolutamente all’altezza del Napoli, che è una grande squadra, con dei campioni, e chiaramente sono gli episodi a fare la differenza. L’infortunio di Barichello ci ha inguaiato i piani. Era appena rientrato da un infortunio, era stato fermo tanto tempo e ci ha messo qualche minuto a ritrovare il ritmo. Poi stava facendo veramente bene. Quindi, al di là dell’utilizzo del portiere, è stato comunque un peccato. Sono cose che capitano".

Il tabellino:

GG Team Wear Benevento 5-Napoli Futsal 1-5 (1-2 p.t.)

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Sosa, Pires, Gui, Deidda, Volonnino, Caruso, Rosato, Barichello, Carpentieri, Ciullo. All. Scarpitti

Napoli Futsal: Guitta, Perugino, Turmena, Arillo, Guilhermão, Timm, Pauleta, Neves, Bortoletto, Salas, Fraia, De Simone. All. Angelini.

Marcatori: 12'30'' Caruso (B), 18'06'' Turmena (N), 18'40'' Turmena (N), 33'25'' Bortoletto (N), 36'35'' aut. Gui (N), 38'12'' Guitta (N),.

Arbitri: Emilio Romano (Nola), Francesco Sgueglia (Finale Emilia), Ugo Ciccarelli (Napoli). Crono: Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia).

Ammoniti: Barichello, Rafinha (B), Perugino, Turmena, Bortoletto, Salas (N).

Note: oltre mille spettatori presenti.