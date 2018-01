Miwa Benevento travolgente, Secondigliano ko al Pala Parente Gli uomini di coach Annecchiarico hanno superato i partenopei 82 a 50

Tredicesima vittoria in campionato per la Miwa Energia Cestistica Benevento che si è imposta al Pala Parente sul Secondigliano con il punteggio di 82-50. Gara mai in discussione e sempre saldamente nelle mani dei sanniti, ora attesi da una gara ardua sul campo del Marigliano, vittorioso ad Ischia questa settimana. Relativamente all'ultimo confronto, la Miwa ha avuto l'opportunità di concedere minutaggio a diversi effettivi ottenendo ottime risposte.

Il commento a fine gara di coach Bruno Annecchiarico è orientato tuttavia prevalentemente al prossimo impegno: "Abbiamo portato a casa i due punti, ma oggi la priorità era uscire dal campo senza acciacchi. Ci siamo riusciti solo in parte, visto che Cavallaro ha rimediato un leggero dolore all'inguine. Per la trasferta di Marigliano spero di recuperare anche Cavuoto che dovrà sottoporsi a nuovi esami nelle prossime ore per chiarire l'entità dell'infortunio rimediato nell'ultimo allenamento settimanale".

La Miwa si mantiene dunque al comando della classifica insieme alla Pallacanestro Salerno, ieri vittoriosa nel derby con la Hippo Basket Salerno. A quattro punti di distanza c'è il Saviano, mentre a -6 la coppia formata da Marigliano e Cava de' Tirreni.



Miwa Energia Cestistica Benevento - Secondigliano 82-50 (23-16/19-9/24-11/16-14)

Miwa Energia: Cavalluzzo 30, Iarriccio 18, Marino 12, Romano 7, D'Aronzo 4, De Martino 4, Cavallaro 3, Liparulo 2, Spagnuolo 2, Bosco-Cavuoto n.e.

Secondigliano: Fiorenza F. 18, Tavassi A. 10, Nuzzo G. 8, Castronuovo A. 6, Cino M. 5, Sorge F. 2, Valitutto M. 1, Cino D.- Iommelli G. 0