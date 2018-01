Lombardi: "Calendario pesante, ma pensiamo al Torino" "Oggi non abbiamo fatto male, primo tempo equilibrato. Gol su palle inattive"

Lombardi racchiude in poche battute lo stato d'animo dei giallorossi dopo la sconfitta.

“Non sono d'accordo – dice - che il Benevento non sia stato più in partita dopo il vantaggio bolognese. Il primo tempo è stato equilibrato, a tratti meglio noi che loro. Puniti da due palle inattive. E' pesante subire gol così, non abbiamo concretizzato le palle avute all'inizio ed è andata così”.

LUCIONI. “L'assenza di Fabio pesa, ma non ci è mancato molto fino a che non abbiamo preso quei gol sulle palle inattive. Non so se vi siete accorti che il campo non era bagnato, la palla non scorreva. Le palle inattive in fondo non sono un nostro difetto, oggi è andata male, lavoreremo anche su quello”.

IL FUTURO. “Andare in svantaggio in trasferta è sempre un problema per noi. Giocare palla a terra come ci chiede il mister era difficile, erba alta, poco bagnato. Il rischio che corriamo ora? Abbiamo avuto la forza di fare due vittorie, non ci sono drammi che ci possano buttar giù. Questa sconfitta è pesante, il calendario è difficile, ma vediamo tra un paio di mesi dove possiamo essere”.

BOLOGNA BESTIA NERA. “Anche all'andata fu un grandissimo Benevento, ma il Bologna è una grande squadra. Ci può stare che vieni qui e non prendi punti. Tutti dobbiamo darci una mano se vogliamo arrivare a qualcosa di buono. I nuovi si sono comportanti bene, ma con questo 3 a 0 finiamo tutti nel baratro. Dobbiamo far punti, ma questo calendario per noi è pesante: Torino fuori, Napoli in casa, Roma fuori, quante squadre faranno punti. Ora comunque pensiamo al Torino”.