Gara senza storia a Torino: Benevento sconfitto per 3-0 Giallorossi quasi mai in partita: pesa l'espulsione di Belec al 33'

90' Termina la partita. Gara senza storia per il Benevento che ha subito gol dopo pochi minuti dal fischio d'inizio. L'espulsione di Belec, giunta al 33', ha complicato ulteriormente la vita dei giallorossi che hanno subito altre due reti per opera di Niang e Obi. Nel secondo tempo c'è stato un lungo monologo granata, nell'attesa del triplice fischio. Per il Benevento è la seconda sconfitta consecutiva

86' Sinistro di Iago Falque di poco fuori

78' Per il Torino entra Acquah al posto di Rincon

77' Dentro Iemmello al posto di Coda

75' Occasionissima per il Torino con Baselli che si è involato verso la porta giallorossa in contropiede, ma spara in curva

70' Entra Ansaldi al posto di Obi

64' Cambia anche il Benevento: dentro Sandro al posto di Memushaj

62' Primo cambio per il Torino: dentro Belotti al posto di Niang. Per l'attaccante della Nazionale è il rientro dopo l'infortunio

56' Gara senza emozioni. E' un monolgo del Torino

50' La sfida ormai è a senso unico: il netto vantaggio e la superiorità numerica permette al Torino di gestire senza affanni

Ore 16:08 Comincia il secondo tempo

48' Termina il primo tempo

47' TRIS DEL TORINO. Obi gonfia la rete sul filo del fuorigioco. Inizialmente l'arbitro non aveva assegnato la marcatura, ma dopo diversi minuti è stata segnalata dal Var la regolarità

42' Sinistro di Guilherme che sfiora di poco il palo alla destra di Sirigu

40' Raddoppio del Torino: i granata mettono a segno con Niang per il 2-0

35' Esce Djuricic che fa posto a Brignoli

33' ESPULSO BELEC: Mentre stava per rinviare, Niang l'ha contrastato e in quell'attimo ha cercato di rifilargli un calcio. Rosso diretto e ammonizione per l'attaccante granata

28' Il Benevento c'è e prova a rendersi pericoloso, ma manca il guizzo giusto

22' Ammonito Djimsiti per fallo su Niang

20' Sinistro di Guilherme deviato da Nkoulou che dà vita a una traiettoria difficile per Sirigu: l'estremo difensore granata devia in angolo con qualche affanno

17' Il Benevento alza il baricento e fa girare palla alla ricerca dei varchi giusti

13' Risponde il Torino con un assist di Berenguer per De Silvestri che di testa non impensierisce Belec

11' Si fa vedere il Benevento con una punizione dalla trequarti di Cataldi per la testa di Coda: la sfera si spegne di poco sul fondo

7' Il Torino fa la partita e cerca di rendersi pericoloso soprattutto dall'out sinistro

3' GOL DEL TORINO. Cross di Berenguer dalla sinistra per la testa di Iago Falque che insacca di testa. Partenza shock per il Benevento

Ore 15:02 Comincia la partita

Ore 14:58 Entrano le squadre in campo

Vi proponiamo la diretta testuale del match tra Torino e Benevento, valevole per la 22^ giornata del campionato di serie A. I padroni di casa sono reduci dal pareggio rimediato in casa del Sassuolo, mentre per i sanniti nella scorsa settimana è arrivata la netta sconfitta di Bologna. Nella formazione iniziale, De Zerbi ha gettato nella mischia il nuovo arrivato Djuricic, passando al 4-3-3. Ecco gli undici titolari:

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso, N'Koulou, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Niang, Berenguer. A disp. Ichazo, Milinkovic - Savic, Bonifazi, Valdifiori, Acquah, Belotti, Ljaicic, Ansaldi, Barreca, Moretti, Boye'. All. Mazzarri

BENEVENTO (4-3-3): Belec; Venuti, Billong, Djimsiti, Letizia; Cataldi, Djuricic, Memushaj; Guilherme, Coda, D'Alessandro. A disp. Brignoli, Del Pinto, Viola, Di Chiara, Gyamfi, Costa, Parigini, Sandro, Iemmello, Lazaar, Lombardi, Brignola. All. De Zerbi