Sagna: "Poco concentrati sui calci piazzati. Il rigore c'era" L'esterno difensivo giallorosso: "Abbiamo giocato molto bene. Potevamo fare punti a San Siro"

E' stata la prima gara da titolare per Sagna con la maglia giallorossa che, purtroppo, non ha visto trionfare i colori giallorossi. Ai microfoni di Ottochannel l'esterno di difesa si è espresso così sulla sconfitta: “Per me il rigore su Cataldi era netto, ma è difficile per l'arbitro prendere una decisione perché va tutto in maniera abbastanza veloce. E' stato un episodio negativo che ci ha portati a perdere la partita. Abbiamo giocato molto bene e penso che c'erano tutte le possibilità per andare via da San Siro con un sorriso. E' importante parlare di più e di mettere maggiore pressione all'arbitro. Questa gara deve farci pensare che se giochiamo sempre così tutto è possibile. Quello che è successo oggi è passato. Pensiamo alla prossima contro il Verona: sarà molto importante vincere a casa nostra. I gol sui calci piazzati? C'è stato un problema di concentrazione. Dobbiamo essere più duri perché per l'Inter era facile calciatore in quelle circostanze”.

Ivan Calabrese