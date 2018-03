Benevento - Verona, ecco il dato della prevendita Grande successo per la promo riservata alle donne

Prosegue la prevendita per la sfida di domenica tra Benevento e Verona. Alle ore 19 si contavano 1415 emissioni per la tifoseria giallorossa. Grande successo per la promozione della società relativa agli sconti per le donne e per gli "invitati" dagli abbonati. Per il "gentil sesso", infatti, ne sono stati acquistati ben 643, mentre in 370 hanno aderito alla promo abbonati.

Per il settore ospiti staccati 65 tagliandi.