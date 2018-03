Sagna su Guilherme: "Lo paragono a Messi" Non è tardata la risposta del brasiliano giallorosso

Ai microfoni di Sky hanno parlato anche Guilherme e Sagna. Tra i due è nato un simpatico siparietto. L'ex City ha affermato: "Per me Guilherme può essere paragonato a Messi perché ha tanta qualità e un ottimo sinistro". Non è tardata la risposta del brasiliano: “Per me è un piacere perché l'ha detto un grande calciatore, anche se stiamo parlando di un campione inarrivabile. Sono stato sei anni in Portogallo e questa esperienza mi ha permesso di adattarmi al calcio europeo. De Zerbi è un ottimo allenatore: ci fa giocare la palla e questo è molto positivo per noi. Brignola? E' un giovane di buona qualità e se mantiene la giusta tranquillità potrà fare un'ottima carriera”.