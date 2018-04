Benevento, domani la ripresa in vista dell'Udinese I giallorossi si ritroveranno a Paduli dopo due giorni di riposo

Due giorni di meritato riposo per il Benevento. Dopo le tre gare giocate in sei giorni contro Sassuolo, Atalanta e Milan, i giallorossi hanno ricaricato le batterie e nella giornata di domani si ritroveranno a Paduli per preparare la sfida di domenica con l'Udinese. Lo staff tecnico ha fissato una doppia per mercoledì. Da giovedì a sabato ci saranno delle singole, di cui quella di venerdì in programma al Vigorito. Torna, quindi, la "settimana tipo" per la truppa di De Zerbi che, nonostante la retrocessione matematica in serie B, cercherà di onorare al meglio il campionato ottenendo il maggior numero di punti possibili nelle prossime quattro giornate.