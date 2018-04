Giudice Sportivo, ammenda per il Benevento Una giornata di squalifica per Diabaté

Una squalifica e tremila euro di multa per il Benevento. E' questo il responso del Giudice Sportivo emanato quest'oggi dopo la 34^ giornata. Salterà il match con l'Udinese l'attaccante Diabaté, appiedato per una giornata in seguito alla doppia ammonizione rimediata contro il Milan. Ammenda di tremila euro, invece, per indebita presenza, nel recinto di giuoco, di un collaboratore non iscritto in distinta che sostava sulla panchina aggiuntiva e che ritardava la regolare ripresa del giuoco trattenendo il pallone.

Salterà l'incontro del Vigorito anche il calciatore dell'Udinese Jankto.

