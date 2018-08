Benevento, salta Kapustka Resta aperto il mercato sul fronte uscite

Sembrava fatta, ma alla fine la trattativa che avrebbe dovuto portare il polacco Kapustka si è sciolta come neve al sole. Il calciatore, per il quale si era trovato anche l'accordo contrattuale, non sarà un nuovo calciatore del Benevento. Nell'ultimo giorno arriva solo Buonaiuto che completa il reparto avanzato dei giallorossi, come richiesto espressamente dal tecnico Bucchi.

Il mercato del Benevento continua sul fronte delle uscite, soprattutto per quei giovani in esubero che la società vuole piazzare nelle categorie minori per fargli fare le ossa. I trasferimenti della serie C, infatti, si chiuderanno il prossimo 25 agosto. Resta viva, quindi, la trattativa legata a De Falco con il Vicenza. Stesso discorso vale per la finestra con l'estero, discorso nel quale potrebbe rientrare Billong con i turchi del Bursaspor.

