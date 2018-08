Benevento, superata quota 8mila abbonamenti Migliora sempre di più il record della piazza giallorossa

La proroga della campagna abbonamenti comincia a dare i suoi frutti. Dopo aver superato il record fatto registrare nella scorsa stagione in serie A, la tifoseria giallorossa ha infranto anche il tetto delle 8mila unità. A oggi, infatti, sono 8012 le tessere esse. Un dato ragguardevole, soprattutto se si considera che nessuna società cadetta può vantare un risultato migliore. Ricordiamo che sarà possibile acquistare l'abbonamento entro le 23:59 del 25 agosto. Manca ancora qualche giorno per coloro che vorranno fidelizzarsi per seguire da vicino le sorti del Benevento nel campionato di serie B.

Ical