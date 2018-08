Benevento, a settembre via ai lavori al Vigorito Una ditta di Napoli si sarebbe aggiudicata l'appalto

Entro la prima decade del mese di settembre dovrebbero prendere il via i lavori di ristrutturazione dello stadio Ciro Vigorito finanziati per le Universiadi 2019 e che si svolgeranno in Campania. Come noto oltre a miglioramenti della struttura che avrà finalmente la nuova tribuna stampa, adeguamento cabina elettrica, installazione nuovi sediolini e areazione spogliatoi, è prevista anche la creazione di una nuova strada. Nascerà nei pressi dell'uscita del raccordo autostradale dove era ubicato un centro di autodemolizione, sarà lunga circa 400 metri e riguarderà afflusso e deflusso delle auto al mega-parcheggio del settore distinti e delle curve, da oltre un anno inibito per motivi di ordine pubblico proprio perchè secondo le forze dell'ordine l'uscita di via Lungo Sabato Matarazzo non sarebbe idonea. Stando ad indiscrezioni abbastanza fondate sarebbe una impresa di Napoli ad essersi aggiudicata la gara d'appalto al ribasso che complessivamente come importo supera unmilione di euro. Superfluo dire che sarà fondamentale, specie ora che sono iniziati i campionati, visto che è saltato invano tutto il lungo periodo di sosta dei tornei, stilare un cronoprogramma dettagliato dei lavori, in special modo per quanto concerne l'installazione dei sediolini, la rimozione e la creazione della tribuna stampa, da attuare d'intesa con il Benevento Calcio possibilmente nelle settimane in cui la squadra è impegnata in trasferta e non ci sono gare interne. Va precisato che ad oggi non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale al sodalizio di via S. Colomba, tra l'altro obbligatoria visto che ha la gestione dell'impianto e appunto nell'ottica collaborativa per non creare disagi agli spettatori che si prevedono numerosissimi visto che si parte da una base di oltre ottomila abbonati

Antonio Martone