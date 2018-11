Benevento, allenamento in Emilia per i giallorossi Ultime ore di lavoro prima della gara del Cabassi. Bucchi pensa all'undici anti - Carpi

Il Benevento non vuole lasciare nulla al caso e come noto già da ieri è partito alla volta di Carpi per focalizzarsi bene sull'importante trasferta del Cabassi. Questa mattina i giallorossi hanno svolto una seduta di allenamento, dove hanno perfezionato gli ultimi dettami in vista della gara di domani. Come noto non sarà della contesa Improta, di conseguenza Buonaiuto è pronto a scendere nuovamente in campo da titolare. E' più che probabile ma non scontato l'utilizzo del 4-3-3, dato che in settimana il tecnico ha provato diversi schieramenti da utilizzare all'occorrenza per cambiare volto e impostazione alla squadra. Sono ore importanti anche per decidere l'undici da mandare in campo che dovrà essere determinato e coeso al punto giusto per portare a casa un successo che si rivelerebbe fondamentale, fermo restando che il Carpi (a dispetto della classifica) nasconde tante insidie che l'esperto Castori preparerà ad arte per cercare di mettere i bastoni tra le ruote al Benevento. In fondo, ha ancora una finale play off da vendicare.

Ivan Calabrese