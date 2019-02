Benevento, il tris è servito: battuto anche il Cittadella Partita difficile per i giallorossi che ottengono tre punti preziosissimi in chiave classifica

95' Dopo cinque minuti termina la partita. Terza vittoria consecutiva per il Benevento che guadagna ben due punti da Brescia e Palermo, confermandosi al terzo posto in classifica. Decisiva una rete di Coda giunta sul finire del primo tempo in seguito a una palla inattiva. Sale l'entusiasmo

95' Brividi nel finale con Diaw che ci prova di testa su calcio d'angolo, Montipò respinge

94' Ammonito Crisetig

91' Ammonito Asencio

90' Concessi cinque minuti di recupero

84' Il Benevento cerca di gestire al meglio il vantaggio

79' Per il Cittadella entra Diaw al posto di Settembrini

76' Forte tiro di Buonaiuto sul primo palo: Paleari c'è

75' Esce Ricci che fa posto ad Asencio

74' Il Cittadella fa sentire la pressione: tiro dal limite di Settembrini che esce di poco

73' Tiro telefonato di Siega sul quale Montipò risponde presente

65' Il Cittadella inserisce Siega al posto di Panico

64' Giallo per Maniero

61' Entra Maggio che prende il posto di Letizia

60' Primo cambio per il Cittadella: dentro Maniero al posto di Pasa

59' Ripartenza del Benevento con Improta che va al tiro: Paleari blocca

56' Ammonito Settembrini

53' Cross di Benedetti per Moncini, la palla esce di poco sul fondo

16:07 Comincia la ripresa. Bucchi inserisce Tuia al posto di un acciaccato Volta

48' Termina il primo tempo. Benevento - Cittadella 1-0

45' Tre minuti di recupero

44' Ammonito Armenteros dalla panchina per eccessive proteste

42' Giallo per Improta

40' GOOOL DEL BENEVENTOOOO! Punizione di Buonaiuto dalla sinistra per la testa di Coda che insacca per l'uno a zero

36' Inisidioso sinistro dal limite di Branca che si spegne di poco sul fondo

32' Punizione di Ricci che sorvola la traversa

31' Giallo anche per Drudi

26' Ammonito Branca

25' C'è un buon equilibrio con entrambe che provano a costruire per fare male

17' Ci prova Letizia dalla distanza, ma trova la pronta opposizione dell'estremo difensore avversario

17' Improta serve Bandinelli che dal limite si aggiusta il pallone e calcia: Paleari blocca facilmente

14' Il Cittadella ha cominciato la gara provando a imporre dei ritmi alti, il Benevento aspetta e riparte

10' Si fa vedere il Benevento con un tiro a giro di Improta che sorvola di poco la traversa

7' Ammonito Antei, giallo troppo generoso da parte di Di Paolo per il centrale difensivo giallorosso

4' Partenza aggressiva del Cittadella

15:01 Comincia la partita

15:00 Come annunciato la Curva Sud dedica una coreografia a Carmelo Imbriani a sei anni dalla sua scomparsa

14:58 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere alla sfida tra Benevento e Cittadella, valevole per la 24^ giornata del campionato di serie B. Formazione tipo quella scelta da Bucchi che ha sostituito il febbricitante Insigne con Ricci. Ecco gli undici che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Caldirola; Letizia, Buonaiuto, Crisetig, Bandinelli, Improta; Coda, Ricci. A disp.: Gori, Zagari, Del Pinto, Tello, Viola, Maggio, Tuia, Gyamfi, Insigne, Goddard, Asencio, Armenteros. All.: Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Drudi, Frare, Benedetti; Setttembrini, Pasa, Branca; Schenetti; Moncini, Panico. A disp.: Maniero, Parodi, Siega, Camigliano, Proia, Maniero L., Bussaglia, Cancellotti, Diaw. All.: Venturato