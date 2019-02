Foggia - Benevento, ecco il piano per i tifosi giallorossi Le indicazioni della Questura di Benevento per raggiungere lo Zaccheria. Partenza entro le 15 e...

Partire tutti insieme entro le 15 di sabato dall'area nei pressi dello stadio 'Ciro Vigorito'. Raggiungere uniti – la carovana di 5 pullman e auto sarà scortata dagli agenti della Questura di Benevento - il casello di Candela dove ci saranno le forze dell'ordine di Foggia ad accogliere i tifosi che saranno trasferiti in un'area sicura dove verrà effettuato il prefiltraggio, e dove i supporters potranno lasciare le auto - che saranno vigilate costantemente -. Da lì con gli autobus urbani messi a disposizione raggiungeranno lo stadio Zaccheria per l'ingresso diretto all'area riservata – la capienza è di 1.400 posti – ai tifosi del Benevento Calcio.

Sono queste le linee guida dettate questa mattina dalla Questura di Benevento dopo le varie riunioni organizzative che si sono svolte nelle ultime ore presso le questure di Foggia e Benevento per la partita di sabato pomeriggio tra Foggia e Benevento.

A snocciolare il 'piano' questa mattina negli uffici di via De Caro è stato il Vicario Francesco Marino (nella foto a sinistra) ed il capo dell'Ufficio di Gabinetto, il vicequestore Giuseppe De Paola.

“La raccomandazione principale – ha più volte ricordato il dottore Marino – è quella di partire tutti insieme e raggiungere il casello di Candela e l'area di prefiltraggio sempre uniti. Quindi, partenza entro le 15, arrivo a Candela entro le 16 e da lì ci sono due ore per raggiungere l'area messa a disposizione e vigilata per le auto, salire sui bus e raggiungere con comodità lo stadio per assistere alla partita”.