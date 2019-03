LIVE | Livorno - Benevento 2-0, Gonnelli raddoppia Seguite con noi il posticipo della 27^ giornata

82' Armenteros conquista palla in area, salta diversi avversari e va al tiro, ma la palla colpisce il palo esterno

79' Giallo per Ricci

77' Punizione di Giannetti che si spegne di poco sul fondo

76' Espulso Maggio: l'esterno difensivo commette un fallo che gli costa la seconda ammonizione

75' Entra Bober al posto di Bogdan

73' Esce Diamanti che fa posto a Giannetti

70' Dentro Armenteros al posto di Insigne

67' Il Benevento continua a essere poco preciso: non riesce a costruire un'azione pericolosa e le punte sembrano isolate

64' Cambio per il Livorno: dentro Dumitru al posto di Raicevic

60' Il Benevento prova il tutto per tutto e comincia ad attaccare

56' Entra Viola al posto di Volta. Si passa al 4-3-1-2

54' Diamanti ci prova quasi da centrocampo, ma la palla sorvola la traversa senza impensierire Montipò

50' Nessun miglioramento nell'atteggiamento sannita: il Benevento continua a subire e a sbagliare le cose più semplici

22:03 Entrano le squadre in campo. Bucchi inserisce Ricci al posto di Buonaiuto

46' Termina il primo tempo: Livorno - Benevento 2-0. E' una delle frazioni più brutte della stagione giallorossa

45' Concesso un minuto di recupero

41' Il Benevento comincia a prendere l'iniziativa attraverso un fitto possesso palla

38' Ammonito Maggio

33' E' un momento di grande difficoltà per il Benevento che non riesce a rispondere all'aggressività del Livorno

32' Ammonito Volta

30' Il Livorno raddoppia: punizione dalla trequarti di Diamanti che pesca Gonnelli in area: il difensore gonfia la rete indirizzando la sfera sul primo palo

28' Forte tiro di Coda dalla distanza, ma è centrale e Zima lo respinge con i pugni

27' Si fa vedere il Benevento con un destro a giro di Buonaiuto che si spegne di poco sul fondo

23' Positivo l'atteggiamento dei toscani che pressano bene i giallorossi in fase d'impostazione, inducendoli spesso all'errore. Il Benevento ha creato davvero poco fino a questo momento

20' Livorno in vantaggio: grande gol di Diamanti che trafigge Montipò con un micidiale sinistro dalla distanza

13' Come su tutti i campi le due squadre si fermano per ricordare il compianto Davide Astori

11' Raicevic è lanciato sul filo del fuorigioco, ma la retroguardia sannita respinge bene la minaccia

10' Azione pericolosa del Livorno con un uno - due al limite dell'area che porta Murillo alla conclusione da ottima posizione: Montipò respinge mettendoci la manona

7' Le squadre si affrontano a viso aperto

3' Sulla successiva punizione Insigne ci prova da posizione defilata: Zima devia in angolo

2' Ammonito Porcino per fallo su Maggio

21:02 Inizia la partita

20:59 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto al Picco per la sfida tra Livorno e Benevento, valida per il posticipo della 27^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi sono reduci da ben dieci risultati utili consecutivi e con un successo si confermerebbero al secondo posto in classifica, con il gap dal Brescia che si ridurebbe a una lunghezza. Bucchi conferma interamente i calciatori che sono scesi in campo dal primo minuto contro il Pescara. I toscani, invece, sono in piena lotta per non retrocedere e cercheranno di sfruttare il turno casalingo per dare ossigeno alla stagione. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Bogdan; Valiani, Agazzi, Luci, Porcino; Diamanti; Murilo, Raicevic. A disp.: Meri, Crosta, Eguelfi, Gasbarro, G. Gori, Giannetti, Fazzi, Kupisz, Dumitru, Salzano, Rocca, Boben. All.: Breda

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Volta, Caldirola; Maggio, Bandinelli, Crisetig, Buonaiuto, Letizia; Coda, Insigne. A disp.: Gori, Zagari, Del Pinto, Antei, Tello, Viola, Costa, Improta, Gyamfi, Goddard, Ricci, Armenteros.