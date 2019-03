Armenteros: "Serata storta, pensiamo subito alla Cremonese" "La mia condizione cresce sempre di più, spero di giocare con maggiore costanza"

Dichiarazioni post partita per Samuel Armenteros che così ha commentato la sconfitta di Livorno:

"E' stata una partita difficile. Sono entrato per fare la differenza, ma non ci sono riuscito e abbiamo perso due a zero. Serate così negative possono capitare: siamo una squadra unita e ci concentriamo in vista della sfida di domenica contro la Cremonese. La mia condizione? Sto sicuramente meglio rispetto a quando sono arrivato; mi alleno regolarmente da due mesi, però ovviamente giocare è tutt'altra cosa. Oggi ho giocato venti minuti che sono stati importanti: spero che alla prossima ne giocherò cinque in più".