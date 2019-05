Insigne: "C'è rammarico per il pareggio, volevamo vincere" Le parole del calciatore giallorosso: "Siamo sereni in vista dei play off"

Al termine di Benevento - Padova ha parlato ai microfoni di Ottochannel Roberto Insigne. Ecco le sue dichiarazioni:

"Siamo rammaricati perché volevamo vincere. Il Padova è una squadra dura da affrontare, hanno segnato tre gol grazie a dei nostri errori. Dobbiamo stare tranquilli, sappiamo giocare e in vista dei play off sarà importante mostrare le nostre qualità. Vogliamo portare il Benevento in serie A, questo è l'importante. Siamo tutti a disposizione per raggiungere questo obiettivo. La mia stagione? Penso sempre di fare qualcosa in più, ma voglio portare questa squadra in una zona migliore. Ci ha penalizzati anche il fatto di essere già quarti, questo ci ha fatto scendere in campo non al massimo: sono delle piccole cose determinanti. Il gruppo è unito, abbiamo un obiettivo comune, anche quando non gioco sono contento per la società e per i tifosi in caso di vittoria. I play off? Siamo sereni e vediamo alla fine chi sarà la nostra avversaria"