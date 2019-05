Caldirola: "Non siamo contenti, dobbiamo stare più attenti" Il commento del centrale difensivo: "Non è ammissibile subire dopo pochi secondi"

Ha segnato il secondo gol giallorosso nel match di quest'oggi con il Padova. Luca Caldirola ha commentato così il pareggio rimediato al Vigorito:

"E' stata una partita strana perché dopo venti secondi siamo passati in svantaggio. Purtroppo commettiamo troppi errori e non è ammissibile subire dopo così poco tempo. Non siamo contenti, adesso iniziano i play off quindi dobbiamo stare molto più attenti su ogni singolo dettaglio. I difensori, in particolare, devono essere sempre concentrati al 100% altrimenti determinati errori possono condizionare il campionato. Facciamo mea culpa, sappiamo dove abbiamo sbagliato e dove occorre migliorare. Il gol? Non ne faccio molti, quindi ogni volta è sempre un'emozione. L'importante è perseguire l'obiettivo della serie A. La terza rete del Padova? Per me c'era fallo, ma l'arbitro non l'ha visto. Sicuramente il Var nei play off sarà un ottimo strumento perché potrà dare una mano all'arbitro".

Ha chiuso nel parlare del caso Palermo: "Un possibile slittamento dei play off ci obbligherà a prepararli in modo diverso. D'altro canto potremmo anche recuperare qualche acciaccato. Spero comunque di giocarli il prima possibile".