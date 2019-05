Coda: "Felice per i 21 gol, è anche merito di mister Bucchi" L'attaccante: "Abbiamo calato un po' l'attenzione, ma meglio sbagliare adesso che nei play off"

La doppietta realizzata quest'oggi gli ha permesso di raggiungere quota 21 gol in campionato. Massimo Coda è partito da questo record nelle interviste del dopo partita:

"E' un dato che fa piacere, è un obiettivo che volevo dall'inizio dell'anno e raggiungerlo mi rende felice. E' stata fondamentale la figura di mister Bucchi che mi ha dato modo di correre sempre avanti e mai indietro. Purtroppo oggi abbiamo calato un po' l'attenzione, nonostante il mister ci avesse avvisato in settimana. E' meglio sbagliare adesso che nei play off, dove dovremmo evitare tutti gli errori commessi. Sarebbe un peccato rinviare la data d'inizio, però se guardiamo l'altra faccia della medaglia ci permetterebbe di recuperare i calciatori che al momento non sono in condizione. Le difese chiuse? Non dovremmo avere fretta di fare subito gol, ma giocare con pazienza per trovare il buco giusto".