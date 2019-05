Bucchi: "Troppi errori, dobbiamo limitarli per i play off" Il tecnico giallorosso: "Della sfida di oggi salvo la voglia di riprendere sempre la gara"

Ecco il commento di mister Bucchi al termine della sfida con il Padova:

"Di questa partita salvo la voglia di riprendere sempre la gara contro una squadra che è venuta con un atteggiamento prudente. Purtroppo abbiamo commesso troppi errori: ho chiesto alla squadra di approcciare in maniera convincente dopo i risultati di ieri che ci hanno definito la classifica. Non dobbiamo farci condizionare da discorsi esterni, pensando di affrontare sempre la squadra più forte in assoluto. Prendere gol dopo venti secondi appare quasi inspiegabile, purtroppo a livello individuale commettiamo delle leggerezze che possono costare caro".

CONDIZIONE SINGOLI - "In vista del Brescia non recupereremo i calciatori che oggi sono stati assenti, forse Costa e Ricci. Oltre a questi ci sono anche i diffidati che dovremmo gestire molto bene perché non vorrei perderli nei play off".

ERRORI - "Non c'è un avversario che vorrei affrontare o evitare. Vorrei solo che la mia squadra arrivasse come fatto nelle ultime gare. A questo vanno eliminati gli errori, soprattutto quelli visti oggi. Nel primo tempo sembravamo daltonici, questo non deve accadere in nessun modo. Ho una rosa di calciatori bravi e intelligenti consapevoli che nei play off il minimo errore ci può costare caro. Dobbiamo essere più cattivi anche sotto porta, dato che ci sono state diverse occasioni importanti da sfruttare in maniera diversa. Questo ci deve spronare a fare meglio. Lavoriamo tanto anche sui video per far prendere visione ai ragazzi di quanto accaduto. Ieri speravo che vincesse il Pescara e perdesse il Palermo perché volevo che questa squadra continuasse a lavorare sotto pressione. Dobbiamo essere bravi a stare sereni e tranquilli, arrivando nei play off con la giusta carica mentale e fisica".

SPAZI - "Dobbiamo essere bravi a creare degli spazi. Abbiamo delle punte bravissime a creare spazi, così come dei trequartisti capaci negli inserementi. Bisogna fare un po' tutto in qualsiasi condizione: è ovvio che in certi momenti possono venire fuori cose positive e in altre meno. Questa squadra è in crescita nella ricerca di sviluppi".

CASO PALERMO - "Per noi sarebbe già un problema aspettare dieci giorni dalla partita di Brescia, quindi un possibile rinvio ci costringerà a escogitare qualcosa perché non è possibile stare tanti giorni fermi e mantenere alta la condizione. La squadra sta bene e speriamo che non accada nulla di strano. Quest'anno ne abbiamo vissute di tutti i colori a partire dalla scorsa estate: in questo dobbiamo essere bravi a non farci condizionare. Pensiamo alla partita di Brescia e poi ai play off che dovrebbero iniziare il 22 maggio. Se dovesse accadere qualcosa ci regoleremo di conseguenza senza farci distrarre".

PLAY OFF - "Sono certo che ci arriveremo carichi. Voglio vedere una squadra arrembate e vogliosa di vincere sempre. Non andremo a speculare, ma giocheremo per vincere tutte le partite".