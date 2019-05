LE PAGELLE. Coda, superato Ceravolo nella stagione regolare Bene Buonaiuto che aggiunge qualità in un momento difficile della gara

Una sconfitta evitata proprio sul finire da una prodezza di Massimo Coda, che ha risposto rabbiosamente al terzo gol patavino, viziato da un chiaro fallo di Baraye. Qualche esperimento, un po' di deconcentrazione e la partita col Padova è servita. In vista dei play off servirà qualche distrazione in meno.

Queste le pagelle.

Montipò 6,5 – Non sembra nel suo momento migliore. Prende gol al primo tiro dopo 18 secondi, però poi si rifà con un paio di parate delle sue. Questione di concentrazione, che non sempre è al massimo.

Improta 5,5 – Questa volta gioca a destra. Sembra un tantino appannato, perde più di un pallone e qualcuno lo regala impunemente. Ha giocato partite decisamente migliori.

Volta 5,5 – Anche lui sembra distratto in qualche frangente. Ingannato da Coda nell'azione del secondo gol, poco reattivo nel terzo.

Caldirola 6,5 – Il centrale di Desio si fa sempre rispettare in difesa, anche semin qualche scorribanda la lascia abbastanza scoperta. Il gol, il terzo stagionale, è frutto di una perfetta scelta di tempo.

Letizia 6 – Non è nella condizione migliore, eppure quando ingrana le marce alte diventa imprendibile. Va un po' a corrente alternata.

Crisetig 6 – Bucchi lo definisce “falsa mezzala” perchè dovrebbe quando ce n'è bisogno alternarsi con Viola in cabina di regia. In realtà gioca defilato sulla destra e neanche male: sfiora un paio di volte il gol e si fa vedere abbastanza.

13' st Buonaiuto 6,5 – Quando entra sembra svogliato. Poi all'improvviso trova il furore che serve e fa cose egregie, tra cui il cross per il terzo gol giallorosso di Coda.

Viola 6,5 – Il regista è sempre lui e la squadra ne segue le accelerazioni e le frenate. E' in buona condizione e si vede.

Bandinelli 5 – Troppo spesso si estranea e non gli riesce di dare il giusto apporto. Neanche con qualche tiro da fuori area.

25' st Tello 6 – L'ordine non è il suo forte, ma si muove tantissimo e vivacizza l'azione del centrocampo giallorosso.

Insigne 5,5 – Gioca un buon primo tempo da trequartista cenrale dietro le punte. Nella ripresa perde un po' di vivacità e fallisce un'occasione non difficilissima.

25' st Vokic 6 – Entra ancora una volta in un momento difficile della gara. Ha grandi qualità, ma in venti minuti è difficile mostrarle tutte.

Armenteros 6,5 – Giocate di fino, qualche ghirigori, ma quasi sempre a disposizione della squadra. Certo, dovrebbe essere più incisivo in area.

Coda 7 – Due gol anche al Padova e sono 21. Il record cresce e il Benevento si liscia le mani: ha già superato Ceravolo che due anni fa segnò 20 gol (7 rigori) nella stagione regolare e poi ne mise a segno uno nei play off. Finchè avrà questa condizione potrà anche permettersi di sbagliare qualche occasione.

All.: Bucchi 6 – E' arrabbiato a fine partita, perchè aveva messo in guardia i suoi dai pericoli che potevano venire da una partita senza posta in palio. Lui guarda in prospettiva e dice che distrazioni come quelle viste contro il Padova, la squadra non deve più permettersene. Sta anche a lui lavorare sulla mente dei suoi.