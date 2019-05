Benevento, porte aperte all'Imbriani Domani mattina i cancelli dell'impianto sportivo sannita verranno aperte al pubblico

Non c'è stata alcuna sosta per il Benevento dopo il pareggio rimediato contro il Padova. I giallorossi hanno ripreso la preparazione nella giornata di ieri, mentre quest'oggi c'è stato un allenamento pomeridiano. Il lavoro proseguirà domani mattina, quando i cancelli dell'Imbriani verranno aperti anche per i tifosi. E' un momento cruciale per la stagione della Strega, dove servirà il massimo sostegno da parte della tifoseria per cercare di disputare i play off nel migliore dei modi. L'inizio della seduta è fissato alle 11. La partenza per il capoluogo lombardo è programmata per il pomeriggio di venerdì dopo la rifinitura.

Il test a porte aperte di domani sarà particolarmente interessante per cercare di prevedere le mosse future di Bucchi. Considerate le assenze e la voglia di risparmiare i diffidati, si prevede un indici inediti al Rigamonti contro la capolista.