Allenamento all'Imbriani: Antei, gran gol e infortunio Il difensore ha lasciato il campo con un'abbondante fasciatura al ginocchio sinistro

Partiamo dalla fine. La seduta di allenamento iniziata alle 11 di questa mattina all'Imbriani si è appena conclusa, ma a terra c'è Luca Antei che lamenta qualche problema. Gli si avvicinano i compagni, poi lo staff medico. Il problema è il ginocchio sinistro, deve aver avvertito qualche fastidio. Si rialza e accanto alla panchina i sanitari gli applicano un bendaggio abbondante con l'immancabile borsa del ghiaccio: va via sulle sue gambe, ma visibilmente claudicante alla gamba sinistra. La sfortuna infinita di questo giocatore che è un grande patrimonio della società non accenna a placarsi. Aveva partecipato a tutta la seduta, prima le esercitazioni tattiche, poi la partitella nella quale, ironia della sorte, aveva anche segnato un gran gol. Domenica, considerata la diffida di Caldirola, sarebbe certamente toccato a lui, ora cala un velo di dubbio sulla sua partecipazione alla sfida del Rigamonti. La speranza è che si tratti solo di un risentimento, ma è evidente che ad appena tre giorni dalla gara nessuno ne metterebbe a rischio l'incolumità.

E' una seduta con tanti assenti, anche se dalla lista degli infortunati va depennato Volpicelli che mostra di essere pronto persino a giocare. Mancano gli infortunati conclamati: Tuia, Costa, Asencio, Ricci, Maggio e Del Pinto. Solo una corsettina intorno al campo per Coda e Viola. Sono in campo regolarmente i “diffidati” Caldirola, Di Chiara e Crisetig. C'è anche un giovane in prova.

Si comincia con l'esercitazione tattica: 4-3-1-2 come di prassi. Da prendere in considerazione il trio d'attacco formato da Vokic, Roby Insigne e Armenteros. Potrebbe essere più di un indizio in previsione Brescia. In difesa ci sono prevalentemente Antei e Volta, con Di Chiara a sinistra e Gyamfi o Letizia a destra. Se Antei dovesse dare forfait ci sarebbe un altro problema da risolvere per Bucchi. Gli schemi sono fluidi e vi partecipa attivamente anche il giovane Volpicelli che si alterna con Crisetig in mezzo e ha ai lati Tello e Bandinelli, o Buonaiuto.

Si chiude con una partitella a ranghi ridottissimi: 9 contro 9, con la partecipazione anche del collaboratore tecnico di Bucchi, Ivan Tisci. Armenteros non partecipa alla partitella che finisce 3 a 2 per la squadra con le pettorine verdi: segna subito due ottimi gol Riccardo Improta (il primo di sinistro a rintrare, il secondo di destro), accorcia Roby Insigne su calcio di rigore. Il terzo gol del verdi è una staffilata di destro di Lica Antei che non dà scampo a Ghigo Gori. Dall'altra parte, tra i “rossi” a segnare è Lorenzo Crisetig. All'ultimo alito di partitella c'è la possibilità di riportare i “rossi” in parità: ma Montipò neutralizza di pugni il rigore calciato da Roby Insigne.

Un buon allenamento, macchiato purtroppo dal nuovo infortunio occorso ad Antei.

Nella foto di Taddeo, Vokic va alla conclusione contro Gori