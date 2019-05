Pescara, Campagnaro: "Benevento e Palermo da evitare" Il capitano del Pescara si è espresso in vista dei play off

Manca una partita alla fine dei giochi, ma la testa di tutti è già rivolta ai play off. Il capitano del Pescara, Hugo Campagnaro, ha espresso un primo pensiero sugli spareggi che decreteranno la terza promossa in massima serie :

"Ho ripreso a lavorare in gruppo questa settimana e sto cercando di essere disponibile già per la sfida contro la Salernitana sabato perché voglio rendermi utile in una fase così importante della stagione. Contro il Venezia abbiamo avuto sfortuna, ma ho visto una squadra molto più matura che ha saputo gestirsi bene anche se non ha chiuso la gara quando poteva. Ora dobbiamo fare punti per avere una buona posizione nei play off. Rivali? Palermo e Benevento hanno qualcosa in più, sono le squadre da evitare"