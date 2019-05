Gioia per Sparandeo: vince la Coppa Italia di serie C Il calciatore di proprietà del Benevento milita nella Viterbese

E' una serata particolare per Luca Sparandeo, centrale difensivo cresciuto nel settore giovanile del Benevento. Lo scorso gennaio il sodalizio giallorosso ha ceduto il giovane sannita in prestito alla Viterbese, in modo da fargli fare le ossa nel difficile campionato di serie C. Nonostante la presenza di calciatori esperti della categoria, Sparandeo si sta ritagliando il suo spazio, riuscendo a collezionare ben dieci presenze. Pochi minuti fa la compagine gialloblu si è aggiudicata la Coppa Italia di categoria, riuscendo a battere nel doppio confronto il Monza. E' un successo fondamentale, perché oltre al trofeo permette alla truppa di Rigoli di qualificarsi di diritto ai play off per accedere in serie B. Sparandeo non è sceso in campo, ma la vittoria rappresenta senza dubbio una prima, grande, soddisfazione per la sua carriera.