Brescia - Benevento, ecco i convocati: ci sono tre Primavera Bucchi ne ha chiamati 23 per il match del Rigamonti

Sono 23 i convocati da Bucchi per la sfida di domani contro la capolista Brescia. Non figurano nella lista i vari Maggio, Costa, Tuia, Del Pinto, Ricci, Coda e Asencio. Il tecnico, quindi, ha voluto preservare gli acciaccati e anche i diffidati, come nel caso dell'Hispanico. Presenti anche i giovani calciatori della Primavera De Caro, Pastina e Di Serio.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: 12 Montipò, 22 Gori, 32 Zagari;

DIFENSORI: 37 De Caro, 18 Gyamfi, 5 Antei, 35 Caldirola, 14 Volta, 7 Di Chiara, 3 Letizia, 39 Pastina;

CENTROCAMPISTI: 25 Bandinelli, 8 Tello, 10 Viola, 36 Vokic, 34 Crisetig, 28 Volpicelli, 21 Goddard;

ATTACCANTI: 16 Improta, 19 R. Insigne, 17 Buonaiuto, 33 Armenteros, 38 Di Serio.