Brescia - Benevento, il LIVE della conferenza di Bucchi Il tecnico parlerà in vista della sfida del Rigamonti

E' tutto pronto per la conferenza stampa di Bucchi in vista della sfida di domani con il Brescia. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

"Scenderà in campo una bella formazione per cercare di giocare un'ottima gara. Dobbiamo fare delle valutazioni, sarà una formazione competitiva. Sarà la giusta occasione per dare spazio a qualcuno che ha avuto meno spazio, può avere il suo spazio, il lavoro di questi mesi può

RICHIESTE - "Cerco ciò che volevo con il Padova. E' una partita che per i fini della classifica, non tocca nessuna delle due squadre. Uno deve vedere l'altra faccia della medaglia. Giochiamo contro chi ha vinto il campionato ed è uno stimolo, quindi dobbiamo fare un'ottima gara continuando il percorso iniziato da un paio di mesi, confermando il gioco offensivo, cercando di migliorare l'equilibrio che ultimamente è venuto un po' meno. Sono convinto che chi scenderà in campo lo farà con le giuste motivazioni per fare tutto ciò".

IPOTESI SLITTAMENTO - "Pensiamo a giocare il 22, poi saremo disposti ad adeguarci nel caso di qualche spostamento. Un'amichevole non mi dispiacerebbe, questo sarà determinato anche da quando giocheremo. Se resta tutto così probabilmente la faremo sabato, poi vedremo se farla tra di noi o con un avversario. Altrimenti troveremo altre soluzioni. Non ci saranno dei richiami, abbiamo una metodologia di lavoro basata sulla continuità: quest'anno ne abbiamo avuto dimostrazione in diverse circostanze. Come condizione di squadra abbiamo questo modo di lavorare che ci permette di avere dall'inizio alla fine una costanza che sicuramente non cambierà".